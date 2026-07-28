С начала 2026 года в результате израильских сносов были разрушены 740 палестинских объектов, сообщают местные власти

Израильские военные снесли три дома палестинцев на оккупированном Западном берегу С начала 2026 года в результате израильских сносов были разрушены 740 палестинских объектов, сообщают местные власти

Армия Израиля снесла три дома, принадлежавших палестинцам, в населенных пунктах Шакба и Дура на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

Как сообщает палестинское официальное информационное агентство WAFA, израильские военные совершили рейд в населенный пункт Шакба к западу от Рамаллы.

Военные вошли в город при поддержке бульдозеров и снесли дом палестинца по имени Махмуд Биляль Хассан.

Кроме того, израильская армия провела рейд в деревне Дейр Разих, расположенной в районе города Дура к югу от Хеврона, где были уничтожены еще два дома, принадлежавших палестинцам.

Израиль регулярно сносит здания палестинцев на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, заявляя, что они якобы построены без необходимых разрешений.

По данным Комитета по борьбе с разделительной (так называемой «Стенной позора») стеной и еврейскими поселениями, входящего в состав Организации освобождения Палестины (ООП), за первые шесть месяцев 2026 года Израиль провел 341 операцию по сносу, в ходе которых были разрушены 740 палестинских объектов. В результате этих действий пострадали 923 палестинца, включая 546 детей. За тот же период израильские власти также вынесли решения о сносе еще 254 объектов.

Согласно данным Организации Объединенных Наций, в 2025 году в результате сносов жилья более 1700 палестинцев были вынуждены покинуть свои дома.

Палестинские власти заявляют, что Израиль использует аргумент о «строительстве без разрешения» для расширения практики сноса палестинских домов и сооружений в зоне C оккупированного Западного берега. По их словам, получение разрешений на строительство и освоение земель для палестинцев в этом районе практически невозможно.

Согласно Второму соглашению Осло, подписанному в 1995 году, Западный берег реки Иордан разделен на зоны «A», «B» и «C». В зоне «A» полный контроль находится у Палестинской администрации, в зоне «B» гражданское управление осуществляют палестинцы, а контроль безопасности остается за Израилем. Зона «C», занимающая около 60% территории Западного берега, полностью находится под контролем Израиля.