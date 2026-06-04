Снос объяснили отсутствием разрешения на строительство; палестинская сторона говорит о расширении контроля

Израильские военные снесли промышленный объект на Западном берегу Снос объяснили отсутствием разрешения на строительство; палестинская сторона говорит о расширении контроля

Израильская армия снесла промышленный объект на юге оккупированного Западного берега, к востоку от города Бейт-Лахм, под предлогом отсутствия разрешения на строительство.

Как сообщает палестинское агентство WAFA со ссылкой на источники в службах безопасности, израильские военные совершили рейд в район Кабир-Хельва, расположенный рядом с поселением Дар-Салах к востоку от Бейт-Лахма.

В ходе операции был снесен промышленный объект, принадлежащий семье Дебеш, который, по утверждению израильской стороны, был построен без необходимых разрешений.

Отмечается, что в последнее время в районе Кабир-Хельва участились решения о сносе и приостановке строительства.

По данным палестинской стороны, израильские военные усиливают нарушения в исторических районах на Западном берегу, а также расширяют контроль над территорией и поддерживают поселенческую деятельность.

Согласно положениям Второго соглашения в Осло 1995 года, Западный берег был разделен на зоны A, B и C: зона A (около 18%) находится под гражданским и безопасностным контролем Палестинской администрации, зона B (21%) — под палестинским гражданским управлением и израильским контролем безопасности, а зона C (61%) полностью контролируется Израилем.

С начала военной операции Израиля в секторе Газа 7 октября 2023 года, на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме также зафиксирован рост числа рейдов, задержаний и нападений на палестинцев.