Израильские военные снесли дом палестинцев на Западном берегу

Zeynep Hilal Duran, Olga Keskin
09 Июля 2026•Обновить: 09 Июля 2026
Израильские военные снесли дом, принадлежавший трем палестинским семьям, в городе Эль-Халиль на оккупированном Западном берегу реки Иордан.
Согласно данным местных источников, ранним утром бульдозеры израильской армии вошли в район Ирфаийя близ населенного пункта Ятта, расположенного к востоку от Эль-Халиля.
Сообщается, что был снесен дом, в котором проживали три палестинские семьи общей численностью 15 человек.
Снос гражданских объектов согласно четвертой Женевской конвенции 1949 допускается лишь в случае наличия насущной военной необходимости. В связи с этим подобные действия Израиля рассматриваются как нарушение норм международного гуманитарного права.
Подобные сносы приводят к принудительному перемещению палестинских семей, а также лишают их источников средств к существованию, основанных на сельском хозяйстве и животноводстве.
По данным ООН, в результате сносов, проведенных с начала 2025 года, более 1,7 тыс. палестинцев были насильственно перемещены.