Израильские военные снесли дом, в котором проживали три палестинские семьи общей численностью 15 человек

Израильские военные снесли дом палестинцев на Западном берегу Израильские военные снесли дом, в котором проживали три палестинские семьи общей численностью 15 человек

Израильские военные снесли дом, принадлежавший трем палестинским семьям, в городе Эль-Халиль на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

Согласно данным местных источников, ранним утром бульдозеры израильской армии вошли в район Ирфаийя близ населенного пункта Ятта, расположенного к востоку от Эль-Халиля.

Сообщается, что был снесен дом, в котором проживали три палестинские семьи общей численностью 15 человек.

Снос гражданских объектов согласно четвертой Женевской конвенции 1949 допускается лишь в случае наличия насущной военной необходимости. В связи с этим подобные действия Израиля рассматриваются как нарушение норм международного гуманитарного права.



Подобные сносы приводят к принудительному перемещению палестинских семей, а также лишают их источников средств к существованию, основанных на сельском хозяйстве и животноводстве.

По данным ООН, в результате сносов, проведенных с начала 2025 года, более 1,7 тыс. палестинцев были насильственно перемещены.