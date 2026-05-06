Израильские военные снесли дом палестинца на юге Восточного Иерусалима

Израильские военные снесли дом палестинца в районе Эль-Савахира на юге оккупированного Восточного Иерусалима, заявив, что постройка является «незаконной».

Как сообщило WAFA со ссылкой на администрацию Иерусалима, во время рейда в Эль-Савахиру силовики разрушили двухэтажный дом, принадлежащий палестинцу Мустафе Абдулгани Зеатире.

Израиль сносит палестинские постройки под предлогом отсутствия разрешений



Израильская армия регулярно сносит строения, принадлежащие палестинцам, на оккупированных Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, ссылаясь на то, что они якобы возведены «незаконно».

Израильские власти вводят также жесткие ограничения на строительную и сельскохозяйственную деятельность палестинцев в зоне «С» оккупированного Западного берега. Процесс получения разрешений для палестинцев максимально усложнен и практически невозможен.

Согласно соглашениям «Осло II», подписанным между Палестинской администрацией и Израилем в 1995 году, Западный берег был разделен на зоны А, В и С. Управление зоной «А» (18% территории Западного берега) полностью передано палестинской стороне (и административно, и в вопросах безопасности).

В зоне «В» (21% территории) административный контроль осуществляется Палестиной, а безопасность — Израилем. Зона «С» (61% территории) находится под полным административным и военным контролем Израиля.

С 7 октября 2023 года, когда Израиль начал атаки на сектор Газа, на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме также наблюдается рост числа задержаний, рейдов и нападений на палестинцев.