Израильские военные снесли дом палестинца на оккупированном Западном берегу

Esat Fırat, Ulviyya Amoyeva
22 Июня 2026•Обновить: 22 Июня 2026
Израильская армия снесла дом палестинской семьи в поселке Эль-Хидр в пригороде Бейтюллахима на оккупированном Западном берегу реки Иордан, якобы построенный без разрешения.
Как сообщает официальное палестинское информационное агентство WAFA, израильские силы провели рейд в районе Умм-Рукба к югу от поселка Эль-Хидр.
Военные снесли одноэтажный жилой дом площадью около 100 квадратных метров, принадлежащий палестинцу Мухаммеду Али Салиму Мусе.
Подчеркивается, что израильские военные уже давно осуществляют незаконные меры в районе Умм-Рукба, включая снос строений, приказы о замораживании строительства и уведомления местным жителям о сносе.
Палестинские официальные лица заявляют, что данные действия направлены на усиление давления на местных жителей, их вытеснение с земель и расчистку пути для еврейской поселенческой деятельности.
Израиль сносит палестинские постройки под предлогом отсутствия разрешений
Армия Израиля регулярно сносит строения, принадлежащие палестинцам, на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, утверждая, что они построены «без разрешения».
Израильские власти также вводят жесткие ограничения на строительную и сельскохозяйственную деятельность для палестинцев в зоне «С» Западного берега, а также практически делают невозможным получение палестинцами «разрешений» на строительство, всячески усложняя эту процедуру.
В соответствии с соглашением «Осло-2», подписанным между Палестинской администрацией и Израилем в 1995 году, Западный берег был разделен на зоны A, B и C. Зона A, охватывающая 18% территории Западного берега, находится под полным палестинским гражданским и военным контролем. В зоне B (21% территории) гражданское управление передано палестинцам, а безопасность — Израилю. Зона C, составляющая 61% территории, находится под полным израильским контролем как в вопросах управления, так и безопасности.
С начала массированных атак Израиля на сектор Газа 7 октября 2023 года на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме также наблюдается рост числа задержаний палестинцев, рейдов и нападений на них.