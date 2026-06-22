Силовики провели рейд в районе Умм-Рукба к югу от поселка Эль-Хидр под Бейтюллахимом

Израильские военные снесли дом палестинца на оккупированном Западном берегу Силовики провели рейд в районе Умм-Рукба к югу от поселка Эль-Хидр под Бейтюллахимом

Израильская армия снесла дом палестинской семьи в поселке Эль-Хидр в пригороде Бейтюллахима на оккупированном Западном берегу реки Иордан, якобы построенный без разрешения.

Как сообщает официальное палестинское информационное агентство WAFA, израильские силы провели рейд в районе Умм-Рукба к югу от поселка Эль-Хидр.

Военные снесли одноэтажный жилой дом площадью около 100 квадратных метров, принадлежащий палестинцу Мухаммеду Али Салиму Мусе.

Подчеркивается, что израильские военные уже давно осуществляют незаконные меры в районе Умм-Рукба, включая снос строений, приказы о замораживании строительства и уведомления местным жителям о сносе.

Палестинские официальные лица заявляют, что данные действия направлены на усиление давления на местных жителей, их вытеснение с земель и расчистку пути для еврейской поселенческой деятельности.

Израиль сносит палестинские постройки под предлогом отсутствия разрешений

Армия Израиля регулярно сносит строения, принадлежащие палестинцам, на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, утверждая, что они построены «без разрешения».

Израильские власти также вводят жесткие ограничения на строительную и сельскохозяйственную деятельность для палестинцев в зоне «С» Западного берега, а также практически делают невозможным получение палестинцами «разрешений» на строительство, всячески усложняя эту процедуру.

В соответствии с соглашением «Осло-2», подписанным между Палестинской администрацией и Израилем в 1995 году, Западный берег был разделен на зоны A, B и C. Зона A, охватывающая 18% территории Западного берега, находится под полным палестинским гражданским и военным контролем. В зоне B (21% территории) гражданское управление передано палестинцам, а безопасность — Израилю. Зона C, составляющая 61% территории, находится под полным израильским контролем как в вопросах управления, так и безопасности.

С начала массированных атак Израиля на сектор Газа 7 октября 2023 года на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме также наблюдается рост числа задержаний палестинцев, рейдов и нападений на них.