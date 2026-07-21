Израильские военные провели рейд в населенном пункте Саир к востоку от Эль-Халиля

Израильские военные снесли дом палестинской семьи на Западном берегу Израильские военные провели рейд в населенном пункте Саир к востоку от Эль-Халиля

Израильские военные снесли дом, принадлежащий палестинской семье, в городе Эль-Халиль (Хеврон) на оккупированном Западном берегу реки Иордан, обосновав это тем, что строение якобы было построено «без лицензии».

Как сообщает палестинское информагентство WAFA, израильские военные провели рейд в населенном пункте Саир к востоку от Эль-Халиля.



Отмечается, что во время рейда с применением строительной техники был снесен двухэтажный дом площадью около 300 квадратных метров, принадлежавший палестинцу Фуаду Джарадату.

Кадры сноса дома были опубликованы в социальных сетях.

По данным ООН, более 1 700 палестинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за сносов, осуществляемых в течение 2025 года.

Палестинские власти заявили, что Израиль использует предлог «несанкционированного строительства» для активизации сноса палестинских домов и других сооружений в зоне C. По их словам, получить разрешение на строительство или освоение земель в этой зоне для палестинцев практически невозможно.

Согласно Соглашению «Осло II» от 1995 года, Западный берег разделен на зоны A, B и C. Зона A находится под полным контролем Палестинской администрации, в зоне B гражданское управление осуществляет Палестинская администрация, а вопросы безопасности контролирует Израиль. Зона C, занимающая около 60% территории Западного берега, полностью находится под контролем Израиля.

По данным Комиссии по борьбе с разделительной стеной и поселенческой деятельностью при Организации освобождения Палестины (ООП), за первые шесть месяцев 2026 года Израиль провел 341 операцию по сносу, в ходе которых были разрушены 740 палестинских строений. В результате этих действий пострадали 923 палестинца, в том числе 546 детей и 431 женщина.