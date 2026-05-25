Израильские военные снесли дом и постройку палестинцев в Сильване в Восточном Иерусалиме

Израильские военные снесли жилой дом и постройку, принадлежавшие палестинцам, в районе Сильван на оккупированной территории Восточного Иерусалима.

Израиль продолжает снос жилых домов и коммерческих объектов в оккупированном Восточном Иерусалиме, что, по утверждению палестинской стороны, направлено на вытеснение палестинцев и «иудаизацию» района.

Как сообщает палестинское агентство WAFA, израильские силы провели рейд в квартале Бостан района Сильван.

В ходе операции бульдозерами были снесены двухэтажный дом, принадлежащий палестинцу Фаиду Аваду, а также постройка семьи Рувейди.

Кроме того, сообщается, что израильские силы повредили палестинские земельные участки в районе и разрушили стены некоторых строений.



Сильван, расположенный рядом со Старым городом Восточного Иерусалима и мечетью Аль-Акса, считается одним из ключевых районов, где Израиль, по словам палестинцев, усиливает давление на местных жителей с целью их принудительного выселения.

Израиль предпринимает шаги по изменению демографического состава районов Вади-Хильве, Бостан и Батн аль-Хава, входящих в Сильван, используя различные методы для изъятия палестинской недвижимости.

В районе Вади-Хильве палестинская собственность изымается под предлогом археологических раскопок. В Бостане дома сносятся в рамках проекта создания парка под названием «Сад царя». В Батн аль-Хава палестинские дома передаются израильским поселенцам на основании судебных решений о якобы прежней принадлежности этой недвижимости евреям.

В результате этих мер сотни палестинцев уже были вынуждены покинуть свои дома.

По данным палестинской стороны, радикальные еврейские организации, включая Elad и Ateret Cohanim, за последние два года активизировали деятельность по изъятию палестинской недвижимости и изменению демографического облика района в соответствии со своими идеологическими целями.