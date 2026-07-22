Израильские военные снесли дома в Нахалине и Заатаре под предлогом отсутствия разрешений на строительство

Израильские военные снесли два палестинских дома на Западном берегу Израильские военные снесли дома в Нахалине и Заатаре под предлогом отсутствия разрешений на строительство

Израильские военные снесли два дома, принадлежащих палестинцам, в городе Бейтуллахим на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

Как сообщает палестинское информационное агентство WAFA, израильские военнослужащие провели рейд в населенном пункте Нахалин в районе Бейтуллахима. Военные снесли двухэтажный дом, принадлежащий палестинцу Адилю Хасану Азазиме. Площадь каждого этажа составляла около 170 кв. м.

Отмечается, что ранее израильский суд отклонил ходатайство о приостановке исполнения решений о сносе 14 домов в Нахалине.

Кроме того, израильские военные провели рейд в населенном пункте Заатара к востоку от Бейтуллахима, где снесли дом, принадлежавший палестинцу Раиду Хасану Абу Райе.

Сообщается, что в двухэтажном доме площадью около 110 кв. м. проживали семь человек.

По словам Абу Райе, накануне израильские военные потребовали освободить дом, а на следующий день осуществили его снос.

Согласно данным Комитета по сопротивлению строительству разделительной (так называемой «стены позора») стены и израильским поселениям при Организации освобождения Палестины, за первые шесть месяцев 2026 года Израиль провел 341 операцию по сносу, уничтожив 740 палестинских строений. В результате этих действий пострадали 923 палестинца, в том числе 546 детей. За тот же период израильские власти также выдали распоряжения о сносе ещё 254 объектов.

По данным ООН, в результате сносов, проведенных в течение 2025 года, более 1 700 палестинцев были вынуждены покинуть свои дома.

Палестинские власти заявляют, что Израиль использует предлог «отсутствия разрешения на строительство» для расширения практики сноса палестинских домов и других сооружений в зоне C оккупированного Западного берега. По их словам, получение палестинцами разрешений на строительство и освоение земель в этой зоне практически невозможно.

В соответствии со Вторым соглашением в Осло 1995 года Западный берег разделен на зоны A, B и C. Зона A находится под полным контролем Палестинской администрации, в зоне B гражданское управление осуществляет Палестина, а вопросы безопасности контролирует Израиль. Зона C, составляющая около 60% территории Западного берега, полностью находится под контролем Израиля.