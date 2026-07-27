Это произошло после того, как местные жители перекрыли дороги камнями, пытаясь помешать передвижениям израильских военных на сирийской территории

Израильские военные сбросили листовки с угрозами на юге Сирии Это произошло после того, как местные жители перекрыли дороги камнями, пытаясь помешать передвижениям израильских военных на сирийской территории

Армия Израиля сбросила с воздуха листовки с угрозами в районе реки Ярмук, расположенной между провинциями Дераа и Эль-Кунейтра на юге Сирии, где израильские войска продолжают оккупацию и расширяют военное присутствие.

По данным местных источников, это произошло после того, как местные жители перекрыли дороги камнями, пытаясь помешать передвижениям израильских военных на сирийской территории.

В листовках содержится требование прекратить любые действия против израильской армии, включая блокирование дорог, а также предупреждение, что военные «продолжат деятельность в регионе, используя все имеющиеся в их распоряжении возможности».

Армия Израиля регулярно проводит рейды в Дераа и Эль-Кунейтре, в ходе которых устраивает обыски, устанавливает блокпосты и задерживает мирных жителей.

В ответ жители Дераа распространили предупреждение для израильских военных, котором говорится: «В целях вашей безопасности вход запрещен. Мы будем защищать свою землю всеми силами».

После падения режима Башара Асада Израиль, нарушив Соглашение о разъединении сил 1974 года, создал военные пункты в оккупированных районах Дераа и Эль-Кунейтры. С тех пор там были задержаны более 50 человек.