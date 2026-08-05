Палестинец получил ранение в ногу и был доставлен в больницу

Израильские военные ранили палестинца в оккупированном Восточном Иерусалиме Палестинец получил ранение в ногу и был доставлен в больницу

Утром 5 августа израильские военные открыли огонь по молодому палестинцу возле контрольно-пропускного пункта Дахия у города Эр-Рам, расположенного к северу от Восточного Иерусалима. Об этом сообщило Палестинское общество Красного Полумесяца.

Пострадавший получил огнестрельное ранение в ногу. После оказания первой помощи его доставили в больницу.

Ранее в утренние часы израильская армия провела масштабный рейд в лагере палестинских беженцев Каландия, расположенном неподалеку от города Эр-Рам. По данным источника, дислоцированные в районе израильские военные не позволили провести утренний азан во всех мечетях лагеря.