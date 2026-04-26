Израильские военные разрушили солнечные панели в христианской деревне на юге Ливана

Кадры сноса солнечных панелей с помощью экскаватора появились в социальных сетях

Израильская армия, продолжающая наносить удары по Ливану вопреки режиму прекращения огня, уничтожила с помощью военной техники солнечные панели в христианском селении Дебель на юге Ливана.

В социальных сетях появились кадры, на которых израильские военные с помощью экскаватора сносят солнечные батареи, расположенные на открытой местности в ливанской деревне Дебель.

По данным ливанских СМИ, израильская армия наносила удары по водопроводной инфраструктуре, домам, дорогам и оливковым рощам в Дебеле.

В свою очередь, израильские военные опубликовали заявление, в котором признали, что солдаты намеренно уничтожили солнечные панели в Дебеле. В заявлении также говорится, что по данному факту начато расследование.

Израильская армия, несмотря на перемирие, продолжает наносить удары по югу Ливана, нацеливаясь на гражданскую инфраструктуру.

Ранее израильский военный повредил статую Иисуса в Ливане

В другой христианской деревне на юге Ливана — Дейр-Серьян — израильский военный разбил кувалдой статую, символизирующую Иисуса Христа.

Израильская армия признала подлинность фотографий инцидента и объявила о начале расследования. Действия военнослужащего, направленные против религиозного символа, вызвали широкое возмущение в христианском мире.

В связи с этим премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принес извинения за произошедшее. Сообщалось, что двое военнослужащих — один, уничтоживший статую, и другой, фотографировавший это — отстранены от боевых обязанностей и приговорены к 30 дням заключения.

Атаки Израиля на Ливан и режим прекращения огня

Израильская армия 2 марта начала интенсивные воздушные атаки на Ливан и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны.

По данным правительства Ливана, за это время число перемещенных лиц в стране превысило 1 млн 162 тыс. человек.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о продлении временного 10-дневного режима прекращения огня между Ливаном и Израилем, вступившего в силу 17 апреля, еще на три недели.