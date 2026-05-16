Израильские военные провели рейд на Западном берегу: погиб палестинец 34-летний Нуреддин Фейяд погиб в результате огня, открытого израильскими военными во время рейда на лагерь беженцев Дженин

В результате рейда израильской армии на оккупированном Западном берегу реки Иордан погиб палестинец.

В заявлении Минздрава Палестины сообщается, что 34-летний Нуреддин Фейяд погиб в результате огня, открытого израильскими военными во время рейда на лагерь беженцев Дженин.

По данным местных источников, израильские силы утром провели рейд в лагере Дженин.

Израильская армия регулярно проводит рейды на севере оккупированного Западного берега реки Иордан, в частности, в городах Дженин и Тулькарм, а также в расположенных там лагерях беженцев.

С начала израильских атак на сектор Газа в октябре 2023 года на оккупированных Западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме участились рейды, случаи задержаний и нападений на палестинцев.