Во время рейда был избит сотрудник службы безопасности

Израильские военные провели рейд в университете Бирзейт на Западном берегу Во время рейда был избит сотрудник службы безопасности

Израильские военные провели рейд в университете Бирзейт в городе Рамалла на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

Израильские военные продолжают ежедневные рейды на дома, предприятия и образовательные учреждения палестинцев на Западном берегу.

По информации местных источников, военнослужащие вошли на территорию университета Бирзейт в Рамалле, проникли в здание спортивного факультета и повредили находившееся там имущество.

Сообщается, что израильские военные избили сотрудника службы безопасности факультета, после чего, нанеся ущерб имуществу, покинули здание.

В заявлении, опубликованном на странице университета Бирзейт в Facebook, говорится, что после рейда израильские силы покинули территорию факультета. Также отмечается, что экзамены состоятся в ранее запланированные сроки, а изменений в учебном расписании не предусмотрено.

С октября 2023 года, когда Израиль начал военную операцию в секторе Газа, на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме также наблюдается рост числа задержаний, рейдов и нападений на палестинцев.