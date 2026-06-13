Израильские военные провели рейд в туристической зоне на Западном берегу

Hosni Nedim, Hamdi Yıldız, Olga Keskin
13 Июня 2026•Обновить: 13 Июня 2026
Израильские военные провели рейд в туристическом районе Биркет Сулейман («Пруды Соломона») близ города Бейттюллахим (Вифлеем) на юге оккупированного Западного берега реки Иордан с применением слезоточивого газа.
Как сообщают местные источники, израильские военные патрулировали район «Прудов Соломона», расположенный между населенным пунктом Аль-Хадр и деревней Уртас, а также применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты против палестинцев, посетивших этот регион.
Сообщается, что незадолго до рейда группу израильских незаконных поселенцев заметили у водоемов, где они проводили религиозные обряды.
25 мая этот район уже подвергался рейду со стороны министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича и сопровождавших его израильтян.
«Пруды Соломона» считаются одной из важнейших исторических и туристических достопримечательностей юга оккупированного Западного берега реки Иордан. Комплекс состоит из трех крупных резервуаров, которые на протяжении веков использовались для хранения воды и ее подачи в Иерусалим по системе древних каменных каналов.