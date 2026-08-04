В ходе рейда в доме была повреждена мебель, двое сыновей главы Совета Шаабана задержаны

Израильские военные провели рейд в доме главы Совета по противодействию разделительной стене и еврейским поселениям В ходе рейда в доме была повреждена мебель, двое сыновей главы Совета Шаабана задержаны

Израильские военные провели рейд в доме председателя Совета по противодействию разделительной стене и еврейским поселениям при Организации освобождения Палестины (ООП) Муайяда Шаабана и повредили находившееся там имущество.

В заявлении Совета говорится, что минувшей ночью израильские военные ворвались в дом Шаабана в городе Тулькарм на севере оккупированного Западного берега реки Иордан.

Отмечается, что в ходе рейда военнослужащие устроили беспорядок в доме и повредили мебель. В Совете назвали произошедшее «вопиющим нападением, нарушающим неприкосновенность жилища и безопасность семьи».

В заявлении подчеркивается, что рейд был направлен непосредственно против Шаабана и его семьи. Двое его сыновей по-прежнему находятся под стражей в Израиле, при этом сроки их задержания, как утверждается, «произвольно продлеваются».

Попытка запугивания

«Одновременное применение задержаний, рейдов и нанесение ущерба имуществу является явной формой запугивания и давления», - говорится в заявлении.

В Совете подчеркнули, что Шаабан стал объектом целенаправленного давления из-за своей деятельности против политики Израиля по расширению незаконных поселений, захвату палестинских земель и принудительному перемещению палестинцев.

С начала израильских атак на сектор Газа в октябре 2023 года на оккупированном Западном берегу участились нападения со стороны израильской армии и израильтян, захватывающих палестинские земли.

По официальным данным палестинской стороны, в результате этих нападений погибли более 1182 палестинцев, около 13 тысяч получили ранения, еще около 24 тысяч были задержаны.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA), с начала года на оккупированном Западном берегу было зафиксировано более 1330 нападений и актов насилия со стороны израильтян, захватывающих палестинские земли.