Израильские военные провели рейд в больнице на Западном берегу

Ekrem Biçeroğlu, Olga Keskin
24 Июля 2026•Обновить: 24 Июля 2026
Израильские военные провели рейд в больнице в городе Наблус на оккупированном Западном берегу реки Иордан, а также задержали раненого палестинца и его брата.
Очевидцы сообщили агентству «Анадолу», что израильские военные ворвались в специализированную больницу в Наблусе.
Военные задержали проходившего лечение раненого палестинца, а также его брата.
Личности задержанных пока не раскрываются.
Как сообщают палестинские СМИ, израильские военные также задержали находившихся в больнице медицинских работников, персонал и мирных жителей.
Отмечается, что израильские военные, угрожая оружием, заставили задержанных палестинцев лечь на пол лицом вниз.