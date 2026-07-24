В ходе рейда был задержан раненый палестинец и его брат

Израильские военные провели рейд в больнице на Западном берегу В ходе рейда был задержан раненый палестинец и его брат

Израильские военные провели рейд в больнице в городе Наблус на оккупированном Западном берегу реки Иордан, а также задержали раненого палестинца и его брата.

Очевидцы сообщили агентству «Анадолу», что израильские военные ворвались в специализированную больницу в Наблусе.

Военные задержали проходившего лечение раненого палестинца, а также его брата.

Личности задержанных пока не раскрываются.

Как сообщают палестинские СМИ, израильские военные также задержали находившихся в больнице медицинских работников, персонал и мирных жителей.

Отмечается, что израильские военные, угрожая оружием, заставили задержанных палестинцев лечь на пол лицом вниз.