В настоящее время устанавливается, откуда он был запущен

Израильские военные перехватили БПЛА у границы с Иорданией В настоящее время устанавливается, откуда он был запущен

Армия Израиля сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА), обнаруженный вблизи границы с Иорданией.

В заявлении израильских военных говорится, что БПЛА был уничтожен до того, как вошел в воздушное пространство Израиля. В настоящее время устанавливается, откуда он был запущен.

Также отмечается, что в соответствии с действующими протоколами сирены воздушной тревоги в районе не включались.

Накануне армия Израиля также сообщала о перехвате двух беспилотников, обнаруженных в этом же районе.