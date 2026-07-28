Израильские военные перехватили БПЛА у границы с Иорданией

Burak Dağ, Marina Mussa
28 Июля 2026•Обновить: 28 Июля 2026
Армия Израиля сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА), обнаруженный вблизи границы с Иорданией.
В заявлении израильских военных говорится, что БПЛА был уничтожен до того, как вошел в воздушное пространство Израиля. В настоящее время устанавливается, откуда он был запущен.
Также отмечается, что в соответствии с действующими протоколами сирены воздушной тревоги в районе не включались.
Накануне армия Израиля также сообщала о перехвате двух беспилотников, обнаруженных в этом же районе.