Ethem Emre Özcan, Elmira Ekberova
21 Июля 2026•Обновить: 21 Июля 2026
Израильские военные открыли огонь вблизи подразделений армии Ливана, начавших развертывание в населенном пункте Западный Завтар округа Набатия на юге страны в рамках пилотного этапа реализации соглашения.
Об этом говорится в письменном заявлении командования ливанской армии.
Согласно сообщению, с утра подразделения ливанской армии начали размещение в Западном Завтаре, после чего израильские военнослужащие открыли огонь в непосредственной близости от их позиций.
В заявлении подчеркивается, что данный инцидент может помешать реализации намеченных шагов по развертыванию сил в пилотных районах, осуществляемых в координации с Военной координационной группой по Ливану (MCG4L).
Ранее ливанская армия сообщила, что приступила к развертыванию своих подразделений в Западном Завтаре, расположенном к северу от реки Литани, после вывода оттуда израильских военных в рамках пилотного проекта.
Накануне Госдепартамент США сообщил о начале пилотных операций в населенных пунктах Фурун, Западный Завтар и Сирайфа. Операции проводятся под эгидой Военной координационной группы по Ливану в соответствии с рамочным соглашением между Ливаном, США и Израилем.
Как ранее сообщил "Анадолу" высокопоставленный ливанский источник, в ходе шестого раунда прямых переговоров между Ливаном и Израилем, состоявшегося 14–15 июля в Риме, стороны достигли договоренности о реализации пилотных районов в рамках «рамочного соглашения», предусматривающего начало поэтапного вывода израильских войск с оккупированных территорий.