Инцидент произошел в населенном пункте Западный Завтар, где ливанская армия начала развертывание в рамках пилотного этапа реализации соглашения о поэтапном выводе израильских войск

Израильские военные открыли огонь рядом с подразделениями армии Ливана на юге страны Инцидент произошел в населенном пункте Западный Завтар, где ливанская армия начала развертывание в рамках пилотного этапа реализации соглашения о поэтапном выводе израильских войск

Израильские военные открыли огонь вблизи подразделений армии Ливана, начавших развертывание в населенном пункте Западный Завтар округа Набатия на юге страны в рамках пилотного этапа реализации соглашения.

Об этом говорится в письменном заявлении командования ливанской армии.

Согласно сообщению, с утра подразделения ливанской армии начали размещение в Западном Завтаре, после чего израильские военнослужащие открыли огонь в непосредственной близости от их позиций.

В заявлении подчеркивается, что данный инцидент может помешать реализации намеченных шагов по развертыванию сил в пилотных районах, осуществляемых в координации с Военной координационной группой по Ливану (MCG4L).

Ранее ливанская армия сообщила, что приступила к развертыванию своих подразделений в Западном Завтаре, расположенном к северу от реки Литани, после вывода оттуда израильских военных в рамках пилотного проекта.

Накануне Госдепартамент США сообщил о начале пилотных операций в населенных пунктах Фурун, Западный Завтар и Сирайфа. Операции проводятся под эгидой Военной координационной группы по Ливану в соответствии с рамочным соглашением между Ливаном, США и Израилем.

Как ранее сообщил "Анадолу" высокопоставленный ливанский источник, в ходе шестого раунда прямых переговоров между Ливаном и Израилем, состоявшегося 14–15 июля в Риме, стороны достигли договоренности о реализации пилотных районов в рамках «рамочного соглашения», предусматривающего начало поэтапного вывода израильских войск с оккупированных территорий.