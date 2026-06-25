Израильская армия провела рейд в населенном пункте Сарта, расположенном к западу от города Сальфит

Израильские военные открыли огонь при штурме дома на Западном берегу: погиб палестинец Израильская армия провела рейд в населенном пункте Сарта, расположенном к западу от города Сальфит

Один палестинец погиб в результате рейда израильских военных в населенном пункте Сарта на севере оккупированного Западного берега реки Иордан, где солдаты открыли огонь и силой ворвались в жилой дом.

Как сообщили очевидцы, израильская армия провела рейд в населенном пункте Сарта, расположенном к западу от города Сальфит.

Израильские военные с применением силы врывались в жилые дома, а также задержали множество палестинцев в регионе.

Во время штурма одного из домов израильские военные открыли огонь, в результате чего был ранен палестинец Мустафа Таха Хатиб. Пострадавший был доставлен в государственную больницу Сальфита, где впоследствии скончался.

С октября 2023 года, после начала израильских атак на сектор Газа, на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме значительно участились рейды, задержания и нападения на палестинцев.

За этот период в результате действий израильской армии и нападений незаконных израильских поселенцев на Западном берегу погибли более 1170 палестинцев, свыше 12,6 тысячи получили ранения, еще около 23 тысяч человек были задержаны.