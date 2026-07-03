Израильские военные открыли огонь по палестинцам, протестовавшим против захвата земель на Западном берегу

Qais Omar Darwesh Omar, Ekrem Biçeroğlu, Marina Mussa
03 Июля 2026•Обновить: 03 Июля 2026
Израильские военные открыли огонь по палестинцам, протестовавшим против попытки израильских поселенцев создать новый поселенческий пункт на захваченных палестинских землях к востоку от города Бейтуллахим на юге оккупированного Западного берега реки Иордан.
По информации «Анадолу», в результате вмешательства израильских военных многие палестинцы получили ранения, один человек был задержан.
Израильские поселенцы, захватывающие палестинские земли, попытались установить палатки на принадлежащих палестинцам участках в районе Абу-Инджейма к востоку от Бейтуллахима, чтобы создать незаконный поселенческий пункт.
После этого десятки палестинцев провели акцию протеста в этом районе. Израильские военные открыли огонь по демонстрантам боевыми патронами, а также применили шумовые гранаты.
В результате стрельбы многие палестинцы получили ранения, однако точное число пострадавших пока не сообщается.
Кроме того, во время протеста израильские военные задержали одного палестинца.
По данным палестинских источников, в последнее время к востоку от Бейтуллахима участились попытки захвата палестинских земель и создания новых поселенческих пунктов.
По данным израильской неправительственной организации Peace Now («Шалом Ахшав», «Мир сейчас»), на Западном берегу проживают около 500 тысяч израильских поселенцев, а на захваченных землях в оккупированном Восточном Иерусалиме - около 250 тысяч.