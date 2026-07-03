В результате вмешательства израильских военных многие палестинцы получили ранения, один человек был задержан

Израильские военные открыли огонь по палестинцам, протестовавшим против захвата земель на Западном берегу В результате вмешательства израильских военных многие палестинцы получили ранения, один человек был задержан

Израильские военные открыли огонь по палестинцам, протестовавшим против попытки израильских поселенцев создать новый поселенческий пункт на захваченных палестинских землях к востоку от города Бейтуллахим на юге оккупированного Западного берега реки Иордан.

По информации «Анадолу», в результате вмешательства израильских военных многие палестинцы получили ранения, один человек был задержан.

Израильские поселенцы, захватывающие палестинские земли, попытались установить палатки на принадлежащих палестинцам участках в районе Абу-Инджейма к востоку от Бейтуллахима, чтобы создать незаконный поселенческий пункт.

После этого десятки палестинцев провели акцию протеста в этом районе. Израильские военные открыли огонь по демонстрантам боевыми патронами, а также применили шумовые гранаты.

В результате стрельбы многие палестинцы получили ранения, однако точное число пострадавших пока не сообщается.

Кроме того, во время протеста израильские военные задержали одного палестинца.

По данным палестинских источников, в последнее время к востоку от Бейтуллахима участились попытки захвата палестинских земель и создания новых поселенческих пунктов.

По данным израильской неправительственной организации Peace Now («Шалом Ахшав», «Мир сейчас»), на Западном берегу проживают около 500 тысяч израильских поселенцев, а на захваченных землях в оккупированном Восточном Иерусалиме - около 250 тысяч.