По данным местных источников, израильские подразделения продвигаются в западной части провинции Дераа и создают новые военные позиции

Израильские военные начали развертывание нового пункта на юге Сирии По данным местных источников, израильские подразделения продвигаются в западной части провинции Дераа и создают новые военные позиции

Израильская армия начала развертывание нового военного пункта в западной сельской местности сирийской провинции Дераа, продвинувшись на военной технике к дороге между деревнями Джамла и Сайсун.

По информации местных источников, израильские подразделения установили палатку для размещения пехотных сил на дороге, соединяющей Джамлу и Сайсун.

Кроме того, израильские военные начали создавать новую военную позицию в районе Тель-эль-Магр, расположенном недалеко от деревни Абидин на западе провинции Дераа.

Источники сообщили, что военный пункт продолжает функционировать, а израильские военнослужащие продолжают размещаться в этом районе.

После падения режима Башара Асада израильская армия, как утверждается, нарушила подписанное в 1974 году Соглашение о разъединении сил и построила 10 военных баз и опорных пунктов на оккупированных территориях сирийских провинций Дераа и Кунейтра.