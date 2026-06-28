Израильские военные начали развертывание нового пункта на юге Сирии

Ahmet Karaahmet, Elmira Ekberova
28 Июня 2026•Обновить: 28 Июня 2026
Израильская армия начала развертывание нового военного пункта в западной сельской местности сирийской провинции Дераа, продвинувшись на военной технике к дороге между деревнями Джамла и Сайсун.
По информации местных источников, израильские подразделения установили палатку для размещения пехотных сил на дороге, соединяющей Джамлу и Сайсун.
Кроме того, израильские военные начали создавать новую военную позицию в районе Тель-эль-Магр, расположенном недалеко от деревни Абидин на западе провинции Дераа.
Источники сообщили, что военный пункт продолжает функционировать, а израильские военнослужащие продолжают размещаться в этом районе.
После падения режима Башара Асада израильская армия, как утверждается, нарушила подписанное в 1974 году Соглашение о разъединении сил и построила 10 военных баз и опорных пунктов на оккупированных территориях сирийских провинций Дераа и Кунейтра.