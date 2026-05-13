Израильские военные застрелили 16-летнего палестинца на Западном берегу Израильтяне, захватывающие палестинские земли, совершили рейд на населенный пункт Джельджилия близ Рамаллы

Израильские военные застрелили 16-летнего палестинского подростка на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

Как сообщает палестинское агентство WAFA, израильтяне, захватывающие палестинские земли, совершили рейд на населенный пункт Джельджилия близ Рамаллы.

Сообщается, во время рейда поселенцы напали на местных палестинцев. В ходе инцидента израильские военные открыли огонь, застрелив палестинского подростка.

Между тем Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что погибшим оказался 16-летний Юсуф Каабина.

С октября 2023 года на оккупированном Западном берегу реки Иордан резко возросло число нападений на палестинцев со стороны незаконных израильских поселенцев и военных.

По данным палестинской стороны, за этот период в результате атак погибли не менее 1155 палестинцев, 11 750 человек получили ранения, около 22 тыс. были задержаны.