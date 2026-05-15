Израильские военные застрелили подростка на Западном берегу

Израильские военнослужащие застрелили подростка на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

На Западном берегу, где с октября 2023 года наблюдается резкий рост нападений со стороны израильской армии и израильтян, незаконно захватывающих палестинские земли, вновь произошел смертельный инцидент.

По данным палестинского агентства WAFA, израильские силы провели рейд в поселке аль-Луббан, расположенном недалеко от города Наблус.

В результате стрельбы, открытой израильскими военными, погиб 16-летний палестинский подросток Фахд Зейдан Увейс.

Сообщается, что израильские солдаты забрали тело погибшего и не позволили бригадам Красного Полумесяца добраться до места происшествия.

Ранее, 13 мая, на оккупированном Западном берегу в поселке Синджиль недалеко от Рамаллы израильские военные застрелили двух подростков 16 и 17 лет, заявив, что те бросали камни в их автомобили.