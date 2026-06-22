Израильские военные застрелили двоих палестинцев на оккупированном Западном берегу

Said Amori, Mahmut Geldi, Abdulrahman Yusupov
22 Июня 2026•Обновить: 22 Июня 2026
В результате стрельбы со стороны израильских военных в городе Хеврон на оккупированном Западном берегу реки Иордан погибли двое палестинцев.
Это следует из сообщения армии Израиля.
Как сообщается, инцидент имел место недалеко от поселения Кармей-Цур на окраине Хеврона.
Согласно заявлению, убитые палестинцы бросали бутылки с зажигательной смесью («коктейли Молотова») в сторону поселения.
Официальных комментариев со стороны Палестины пока не поступало.
С начала военной агрессии Израиля в секторе Газа 7 октября 2023 года, на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме также зафиксирован рост числа рейдов, задержаний и нападений на палестинцев.