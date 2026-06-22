С начала военной агрессии Израиля в секторе Газа 7 октября 2023 года, на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме также зафиксирован рост числа рейдов, задержаний и нападений на палестинцев

Израильские военные застрелили двоих палестинцев на оккупированном Западном берегу С начала военной агрессии Израиля в секторе Газа 7 октября 2023 года, на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме также зафиксирован рост числа рейдов, задержаний и нападений на палестинцев

В результате стрельбы со стороны израильских военных в городе Хеврон на оккупированном Западном берегу реки Иордан погибли двое палестинцев.

Это следует из сообщения армии Израиля.

Как сообщается, инцидент имел место недалеко от поселения Кармей-Цур на окраине Хеврона.

Согласно заявлению, убитые палестинцы бросали бутылки с зажигательной смесью («коктейли Молотова») в сторону поселения.

Официальных комментариев со стороны Палестины пока не поступало.

С начала военной агрессии Израиля в секторе Газа 7 октября 2023 года, на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме также зафиксирован рост числа рейдов, задержаний и нападений на палестинцев.