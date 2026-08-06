В ходе рейдов в различных районах Западного берега были задержаны около 15 палестинцев

Израильские военные заняли три жилых дома на Западном берегу Иордана В ходе рейдов в различных районах Западного берега были задержаны около 15 палестинцев

Израильская армия в ходе рейдов в различных районах оккупированного Западного берега реки Иордан заняла три жилых дома палестинцев в городе Эль-Бира, переоборудовав их под военные объекты.

По данным местных источников, израильские военные и израильские поселенцы одновременно с продолжающимися боевыми действиями в секторе Газа продолжают проводить рейды и совершать, по утверждению палестинской стороны, нарушения в городах Бейтюллахим и Рамалла, а также к северу от оккупированного Восточного Иерусалима.

Сообщается, что израильские военные выселили жителей трех домов в районе Сатих Мархаба города Эль-Бира, расположенного недалеко от Рамаллы, после чего превратили эти здания в военные казармы.

Кроме того, подразделения армии Израиля на большом количестве военной техники вошли в соседний район Умм аш-Шарайт, перекрыли главную дорогу, проводили обыски и ограничили движение транспорта.

Рейды также прошли в районах Бейт-Фаджар и Халайиль-эль-Луз к югу и юго-востоку от Бейтюллахима, где военнослужащие останавливали автомобили и проверяли документы. Аналогичные операции проводились в деревнях Кафр-Малик и Дейр-Джарир к востоку от Рамаллы.

По информации местных источников, израильские поселенцы под охраной армии продолжили нападения на земельные участки и имущество палестинцев в районе Эс-Суса к востоку от Бейт-Фаджара, а также в районе Шиаб-эль-Луз возле деревни Эль-Мугайир.

Также сообщается, что продолжается масштабная операция израильской армии в поселке Кафр-Акаб и лагере беженцев Каландия к северу от Восточного Иерусалима.

Согласно заявлению Медиацентра Каландии, операция продолжается уже 19 часов. Военные проводят масштабные обыски в домах, задержаны около 15 палестинцев, в том числе одна женщина.

Отмечается, что часть задержанных была освобождена после допросов, проведенных сотрудниками израильских спецслужб на месте.

Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что его бригады доставили в больницу восемь человек, которые, по его данным, были избиты израильскими военнослужащими, а также эвакуировали из лагеря пятерых больных. Организация заявила, что израильские силы препятствовали передвижению медицинских бригад.

По палестинским данным, с начала военной операции Израиля в секторе Газа 7 октября 2023 года на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме значительно усилились рейды и меры безопасности в отношении палестинцев.

Согласно палестинской статистике, за этот период погибли не менее 1182 палестинцев, около 13 тысяч получили ранения, а почти 24 тысячи были задержаны.