Израильские военные задержали 9 палестинцев на Западном берегу Израиль также задержали палестинскую журналистку Суад аль-Хаваджа в поселке Нилин

Израильские военные в ходе рейдов в разных городах оккупированного Западного берега реки Иордан задержала 9 палестинцев, в том числе одну журналистку.

Согласно заявлению Палестинского медиаофиса по делам заключенных, израильские силы провели рейды в ряде городов Западного берега, обыскали дома и задержали нескольких палестинцев.

В ходе рейдов в поселке Кусра к югу от Наблуса, а также в Рамалле, Эль-Бире, Бейтюллахиме (Вифлеем) и эль-Халиле были задержаны 8 палестинцев.

Кроме того, израильские силы задержали палестинскую журналистку Суад аль-Хаваджа в поселке Нилин, расположенном в провинции Рамалла.

Отмечается, что Хаваджа ранее уже была задержана в марте. После двух месяцев административного ареста она была освобождена в начале мая.

Палестинский медиаофис по делам заключенных заявил, что рейды и задержания, проводимые израильскими силами на оккупированном Западном берегу, являются частью продолжающейся эскалации. По данным офиса, во время рейдов в домах проводятся обыски, имущество повреждается, а семьи подвергаются давлению.

С октября 2023 года, когда Израиль начал атаки на сектор Газа, на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме также фиксируется рост числа задержаний, рейдов и нападений на палестинцев.

Израильская армия и израильские поселенцы, захватывающие палестинские земли, регулярно проводят рейды в различных районах Западного берега. Эти нападения приводят к гибели и ранениям людей, задержаниям, разрушению имущества, а также ущербу посевам и домашнему скоту.