Израильские военные задержали 37 палестинцев на Западном берегу Израильские военные задержали палестинцев в ходе рейдов в различных районах оккупированного Западного берега Иордана

Израильские военные в ходе рейдов в различных районах оккупированного Западного берега реки Иордан задержали 37 палестинцев, в том числе женщин и бывших заключенных.

Как сообщили в пресс-службе по делам палестинских заключенных, израильские военные во время обысков в домах палестинцев в городе Тулькарм задержали шесть человек, включая одну женщину.

Отмеается, что еще шесть палестинцев были задержаны в Дженине, по три — в Эль-Халиле и Бейтюллахиме (Вифлееме), двое — в Тубасе.

Кроме того, израильские военные избили и задержали супружескую пару палестинцев в населенном пункте Ар-Рам, а в Калькилии избиению и задержанию подверглись 15 палестинских рабочих, которые, как сообщается, являются выходцами из сектора Газа.

До октября 2023 года многие жители Газы работали в Израиле, однако после закрытия пропускных пунктов оказались заблокированы на Западном берегу. Сообщалось, что впоследствии израильские власти отправили многих из них обратно в Газу, где сохраняются крайне тяжелые условия проживания.

С октября 2023 года, то есть с начала атак Израиля на сектор Газа, на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме наблюдается рост числа задержаний, рейдов и нападений на палестинцев.

Израильские военные и израильские поселенцы, незаконно захватившие палестинские земли, регулярно проводят рейды в различных районах Западного берега. Эти нападения сопровождаются гибелью и ранениями людей, задержаниями, уничтожением имущества, а также нанесением ущерба сельскохозяйственным угодьям и домашнему скоту.

С октября 2023 года в результате нападений израильских военных и незаконных поселенцев на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме погибли 1182 палестинца, около 13 тыс. получили ранения, а 24 тыс. были задержаны.