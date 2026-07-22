Израильские военные задержали 37 палестинцев на Западном берегу

Qais Omar Darwesh Omar, Muhammed Emin Canik, Olga Keskin
22 Июля 2026•Обновить: 22 Июля 2026
Израильские военные в ходе рейдов в различных районах оккупированного Западного берега реки Иордан задержали 37 палестинцев, в том числе женщин и бывших заключенных.
Как сообщили в пресс-службе по делам палестинских заключенных, израильские военные во время обысков в домах палестинцев в городе Тулькарм задержали шесть человек, включая одну женщину.
Отмеается, что еще шесть палестинцев были задержаны в Дженине, по три — в Эль-Халиле и Бейтюллахиме (Вифлееме), двое — в Тубасе.
Кроме того, израильские военные избили и задержали супружескую пару палестинцев в населенном пункте Ар-Рам, а в Калькилии избиению и задержанию подверглись 15 палестинских рабочих, которые, как сообщается, являются выходцами из сектора Газа.
До октября 2023 года многие жители Газы работали в Израиле, однако после закрытия пропускных пунктов оказались заблокированы на Западном берегу. Сообщалось, что впоследствии израильские власти отправили многих из них обратно в Газу, где сохраняются крайне тяжелые условия проживания.
С октября 2023 года, то есть с начала атак Израиля на сектор Газа, на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме наблюдается рост числа задержаний, рейдов и нападений на палестинцев.
Израильские военные и израильские поселенцы, незаконно захватившие палестинские земли, регулярно проводят рейды в различных районах Западного берега. Эти нападения сопровождаются гибелью и ранениями людей, задержаниями, уничтожением имущества, а также нанесением ущерба сельскохозяйственным угодьям и домашнему скоту.
С октября 2023 года в результате нападений израильских военных и незаконных поселенцев на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме погибли 1182 палестинца, около 13 тыс. получили ранения, а 24 тыс. были задержаны.