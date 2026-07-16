Израильские военные задержали 32 палестинцев на Западном берегу

Израильские военные задержали 32 палестинцев в ходе рейдов на оккупированном Западном берегу реки Иордан.



Как сообщила пресс-служба Палестинского управление по делам заключенных, утром израильские военные провели масштабные рейды в ряде городов Западного берега.

В результате обысков в домах в городе Эль-Халиль на юге региона были задержаны 13 человек. Еще 19 палестинцев задержали в ходе рейдов в Бейтюллахиме, Калькилии, Тубасе, Тулькарме и Восточном Иерусалиме. Среди задержанных есть бывшие заключенные.

После начала израильских атак на сектор Газа в октябре 2023 года на оккупированном Западном берегу Иордана фиксируется значительный рост рейдов израильской армии и нападений израильских незаконных поселенцев.

Согласно официальным палестинским данным, за этот период в результате нападений израильских военных и незаконных поселенцев на Западном берегу погибли 1179 палестинцев, около 13 тыс. получили ранения, почти 24 тыс. были задержаны.