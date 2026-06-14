Израильские военные задержали 3 палестинцев на Западном берегу и конфисковали 5 водовозов Израильские военные провели рейды в Эль-Халиле и Наблусе

Израильская армия провела рейды в городах Эль-Халил и Наблус на оккупированном Западном берегу реки Иордан, задержав троих палестинцев и конфисковав пять водовозов.

Как сообщает палестинское информационное агентство WAFA, израильские военные перекрыли ряд основных дорог и въездов в населенные пункты в районе Эль-Халил с помощью земляных насыпей и металлических заграждений.

В ходе рейда в поселке аз-Захирия военнослужащие провели обыски в домах и задержали двух палестинцев — Ахмеда Хаварина и Ибрагима Хаварина.

Сообщается, что во время операции израильские военные применяли боевые патроны и слезоточивый газ. После задержания палестинцев их родственников на некоторое время удерживали и допрашивали, после чего военные покинули район.

В поселке Изна израильские силы конфисковали пять водовозов, принадлежащих палестинцам, и вывезли их в расположенное поблизости незаконное еврейское поселение.

В Наблусе израильские военные совершили рейд на центральный овощной рынок. По имеющимся данным, задержаний и пострадавших в результате этой операции не было.

Также сообщается, что в поселке Сурра, расположенном недалеко от Наблуса, израильские военные провели рейд в одном из ресторанов и задержали работавшего там палестинца.

С октября 2023 года, после начала военной операции Израиля в секторе Газа, на оккупированном Западном берегу значительно участились рейды, задержания и другие силовые операции.

Израильские военные и израильские поселенцы, захватывающие палестинские земли, практически ежедневно проводят рейды в различных районах Западного берега. Подобные действия нередко приводят к гибели и ранениям палестинцев, задержаниям, разрушению имущества, а также уничтожению сельскохозяйственных культур и гибели скота.