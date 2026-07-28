Израильские военные задержали 22 палестинцев на Западном берегу В Эль-Халиле палестинец получил ранения в результате нападения израильских поселенцев

Израильская армия в ходе рейдов в различных районах оккупированного Западного берега реки Иордан задержала 22 палестинцев.

Как сообщили в пресс-службе Общества по делам пленных, израильские военные задержали 22 палестинцев во время рейдов в различных районах Западного берега. При этом точные места задержаний не уточняются.

По данным местных источников, израильский спецназ провел рейд в районе Рас-эль-Айн города Наблус и силой проник в три здания. Кроме того, военные провели обыски в домах в разных частях города и задержали восемь палестинцев, среди которых была пожилая женщина.

Израильская армия также провела рейд в населенном пункте Таммун в провинции Тубас.

В провинции Дженин израильские военные совершили рейды в населенных пунктах Дейр-Газзале и Эль-Ямун. Там были задержаны двое палестинцев, один из которых ранее находился в израильском заключении.

Во время рейдов в Тулькарме израильские военнослужащие силой проникли в ряд домов и задержали четырех человек, в том числе палестинского офицера таможенной полиции.

Израильские поселенцы ранили палестинца

Тем временем в населенном пункте Минья к югу от Эль-Халиля израильские поселенцы напали на палестинца. По данным WAFA, поселенцы нанесли Ияду Абдельхалиму Шелалиде побои с помощью железной трубы.



В результате нападения мужчина получил травмы головы, плеча и шеи.