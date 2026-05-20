Также во время обысков и рейдов в домах было повреждено имущество палестинцев

Израильские военные задержали 20 палестинцев в оккупированном Восточном Иерусалиме Также во время обысков и рейдов в домах было повреждено имущество палестинцев

Израильские военные в ходе рейда в населенном пункте Хизма в оккупированном Восточном Иерусалиме задержали 20 палестинцев.

В заявлении администрации Иерусалима при палестинском руководстве сообщается, что израильская армия провела рейд в Хизме.

Отмечается, что во время обысков и рейдов в домах было повреждено имущество палестинцев, а 20 человек задержаны

По данным заявления, израильская армия закрыла военные контрольно-пропускные пункты вокруг населенного пункта, заблокировав въезд и выезд, а альтернативные дороги перекрыла земляными насыпями.

В заявлении также говорится, что израильские военные распространили среди жителей Хизмы листовки с угрозами «дальнейших мер и нарушений». Палестинская сторона расценила это как часть продолжающейся в отношении населенного пункта «политики коллективного наказания».

Между тем Министерство образования и высшего образования Палестины сообщило, что из-за продолжающихся израильских рейдов занятия в школах Хизмы были приостановлены для обеспечения безопасности учащихся и педагогического состава. Запланированные экзамены перенесены на четверг.

После начала атак Израиля на Газу в октябре 2023 года на оккупированном Западном берегу резко участились рейды, задержания и нападения.

По данным палестинских властей, в результате атак израильской армии и израильтян, незаконно присваивающих палестинские земли, на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме с октября 2023 года погибли не менее 1162 палестинцев, около 12 245 получили ранения, 23 тысячи были задержаны, а 33 тысячи человек подверглись принудительному перемещению.