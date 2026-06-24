Израильские силы провели серию рейдов в ряде городов на Западном берегу

Израильские военные задержали 11 палестинцев на Западном берегу Израильские силы провели серию рейдов в ряде городов на Западном берегу

Израильские военные задержали 11 палестинцев, включая одну женщину, в ходе рейдов, проведенных в различных районах оккупированного Западного берега реки Иордан.

Как сообщили в Управлении по делам палестинских заключенных, израильские силы провели серию рейдов в ряде городов на Западном берегу.

Согласно сообщению, израильские военные провели обыски в домах палестинцев, повредили имущество под предлогом проведения досмотров и задержали 11 человек, в том числе женщину.

Отмечается, что Израиль продолжает политику давления и устрашения палестинского общества посредством задержаний, в частности, в отношении женщин, молодежи и представителей академических кругов.

С октября 2023 года, когда Израиль начал атаки на сектор Газа, на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме наблюдается рост числа задержаний, рейдов и нападений на палестинцев.

Израильские военные и незаконные еврейские поселенцы регулярно проводят рейды в различных районах Западного берега. Подобные действия нередко сопровождаются гибелью и ранениями палестинцев, арестами, уничтожением имущества, а также нанесением ущерба сельскохозяйственным угодьям и скоту.