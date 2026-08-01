Среди задержанных — один ребенок; рейды прошли в районах Наблуса и Бейтюллахима

Израильские военные задержали шестерых палестинцев на Западном берегу Иордана Среди задержанных — один ребенок; рейды прошли в районах Наблуса и Бейтюллахима

Израильские военные задержали шестерых палестинцев, включая одного ребенка, во время рейдов в оккупированной части Западного берега реки Иордан.

Как сообщает палестинское официальное агентство WAFA, израильские силы вошли в населенные пункты, расположенные в районе города Наблус, и провели обыски в нескольких домах.

По данным агентства, в ходе рейдов в Наблусе были задержаны четыре палестинца. Во время операции в населенном пункте Асирия, расположенном неподалеку от Наблуса, израильские военные также удерживали десятки палестинцев в их домах и проводили с ними допросы.

По информации корреспондента Anadolu, полученной от очевидцев, большинство жителей, которых временно удерживали в домах, позднее были освобождены.

WAFA также сообщило о задержании израильскими военными еще двух палестинцев в городе Бейтюллахим, среди которых был ребенок.

С октября 2023 года, после начала израильской операции в секторе Газа, на оккупированном Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме значительно участились рейды и нападения со стороны израильских военных и поселенцев.