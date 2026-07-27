В ходе рейда силовики применили слезоточивый газ против преподавателей и административного персонала

Израильские военные задержали сотрудников учебного центра БАПОР в Восточном Иерусалиме В ходе рейда силовики применили слезоточивый газ против преподавателей и административного персонала

Израильская армия провела рейд в учебном техническом заведении Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в лагере беженцев Каландия, расположенном на севере оккупированного Восточного Иерусалима, и задержала сотрудников учреждения.

Как сообщили в администрации губернатора Иерусалима, в ходе рейда израильские солдаты применили слезоточивый газ, после чего задержали преподавательский и административный персонал в одном из залов института.

Сообщается также, что израильские силы поднялись на крышу здания Народного комитета лагеря (местного совета).

Ночной рейд в Каландии

Кроме того, в администрации губернатора Иерусалима сообщили, что израильские военные ночью и под утро вторглись в лагерь беженцев Каландия, разместив свои силы в нескольких кварталах.

Как сообщается, солдаты интенсивно применяли светошумовые и слезоточивые гранаты на улице, где расположен институт, в результате чего загорелись старые деревья.

Опасения по поводу сноса учебного центра БАПОР

Примечательно, что рейд последовал за предупреждением администрации губернатора Иерусалима, сделанным около полутора месяцев назад, относительно израильского плана, направленного на снос профессионального учебного центра БАПОР в Каландии.

В заявлении от 11 июня говорится, что израильский муниципалитет выдвинул план, предусматривающий строительство нового учебного комплекса на территории института.

По данным БАПОР, в профессиональном учебном центре в Каландии обучаются около 350 юношей и девушек в возрасте от 15 до 19 лет.

Центр был построен на территории, которую иорданское правительство до израильской оккупации Западного берега в 1967 году выделило для использования БАПОР.

Палестинцы заявляют, что Израиль использует инфраструктурные и образовательные проекты как предлог для узурпации земель в Восточном Иерусалиме и ослабления деятельности палестинских и международных учреждений, что, направлено на укрепление оккупации города и изменение его демографического и культурного облика.