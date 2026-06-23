В городе Эль-Халиль на юге Западного берега также были проведены обыски в домах

Израильские военные задержали свыше 20 палестинцев на Западном берегу В городе Эль-Халиль на юге Западного берега также были проведены обыски в домах

Израильская армия в ходе рейдов, проведенных в разных районах оккупированного Западного берега реки Иордан, задержала 22 палестинцев, среди которых есть и бывшие заключенные.

Согласно заявлению Медиаофиса по делам заключенных, израильские силы провели серию рейдов в различных городах Западного берега.

Во время рейда в лагере беженцев аль-Фаввар в городе эль-Халиль на юге Западного берега были проведены обыски в домах.

Израильские силы подвергли 25 палестинцев, задержанных в лагере, полевому допросу, после чего 6 из них были взяты под стражу, а остальные отпущены.

В Бейтюллахиме (Вифлеем) были задержаны 11 человек, в том числе бывший заключенный, генеральный секретарь движения ФАТХ Марван Махмуд Фаррадж.

В ходе рейда в городе Тубас на севере Западного берега были задержаны 3 палестинца. Еще 2 палестинца были задержаны в Тулькарме после рейдов и обысков в их домах.

Медиаофис отметил, что массовые и одновременные задержания во многих провинциях являются отражением эскалации политики Израиля в отношении палестинцев. Эта политика, как подчеркивается, проводится посредством рейдов, полевых допросов и притеснений, прежде всего в отношении освобожденных заключенных и активистов.

С октября 2023 года, когда Израиль начал атаки на сектор Газа, на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме также наблюдается рост числа задержаний, рейдов и нападений на палестинцев.

Израильская армия и израильтяне, захватывающие палестинские земли, часто проводят рейды в различных районах Западного берега. Эти нападения приводят к гибели и ранениям людей, задержаниям, разрушению имущества, а также нанесению ущерба посевам и животным.