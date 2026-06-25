Среди взятых под стражу есть и несовершеннолетние

Израильские военные задержали свыше 15 палестинцев на Западном берегу Среди взятых под стражу есть и несовершеннолетние

Израильские военные задержали 16 палестинцев, включая троих несовершеннолетних, в ходе рейдов, проведенных в различных районах оккупированного Западного берега реки Иордан.

Об этом говорится в сообщении Медиа-офиса по палестиснским заключенным.

Во время налетов солдаты провели обыски в домах палестинцев и нанесли ущерб их имуществу.

С октября 2023 года, после начала израильских атак на сектор Газа, на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме значительно участились рейды, задержания и нападения на палестинцев.



За этот период в результате действий израильской армии и нападений незаконных израильских поселенцев на Западном берегу погибли более 1170 палестинцев, свыше 12,6 тысячи получили ранения, еще около 23 тысяч человек были задержаны.