Израильские военные задержали свыше 15 палестинцев на Западном берегу

Qais Omar Darwesh Omar, Safiye Karabacak, Abdulrahman Yusupov
25 Июня 2026•Обновить: 25 Июня 2026
Израильские военные задержали 16 палестинцев, включая троих несовершеннолетних, в ходе рейдов, проведенных в различных районах оккупированного Западного берега реки Иордан.
Об этом говорится в сообщении Медиа-офиса по палестиснским заключенным.
Во время налетов солдаты провели обыски в домах палестинцев и нанесли ущерб их имуществу.
С октября 2023 года, после начала израильских атак на сектор Газа, на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме значительно участились рейды, задержания и нападения на палестинцев.
За этот период в результате действий израильской армии и нападений незаконных израильских поселенцев на Западном берегу погибли более 1170 палестинцев, свыше 12,6 тысячи получили ранения, еще около 23 тысяч человек были задержаны.