Израильские военные задержали пять палестинок в ходе рейдов на Западном берегу Палестинское общество заключенных сообщило о продолжающихся рейдах израильской армии на оккупированной территории

Израильские военные задержали пять палестинских женщин в ходе рейдов на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

Об этом говорится в заявлении Палестинского общества заключенных.

Согласно заявлению, израильские силы продолжают проводить рейды на Западном берегу.

По данным организации, в районе Джебель-эш-Шамали, расположенном в городе Наблус на севере Западного берега, израильские военные провели обыски в ряде домов и задержали Майсер Факих.

В населенном пункте Бейт-Даджин к северу от Наблуса после рейда в собственном доме была задержана Фатин Ханайше. У Ханайше, работающей в одной из благотворительных организаций, был изъят персональный компьютер.

В Рамалле израильские силы задержали Джамилю Даху и Джамилю Кенан. Кроме того, в городе Эль-Халиль была задержана Аттаф Бадр.

Причины задержаний в заявлении не уточняются.

С октября 2023 года, после начала израильской военной операции в секторе Газа, на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме участились рейды, задержания и нападения на палестинцев.

По официальным палестинским данным, с 8 октября 2023 года в результате действий израильской армии и нападений израильских поселенцев, захватывающих палестинские земли, на Западном берегу погибли 1173 палестинца, около 12,7 тыс. получили ранения, еще 23 тыс. были задержаны.

Отмечается, что среди задержанных около 770 женщин.