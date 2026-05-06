Израильские военные задержали около 20 палестинцев на Западном берегу

Halime Afra Aksoy, Abdulrahman Yusupov, Ekip
06 Май 2026•Обновить: 06 Май 2026
В ходе рейдов армии Израиля на оккупированном Западном берегу реки Иордан задержаны 18 палестинцев.
Об этом сообщает официальное палестинское информационное агентство WAFA.
Согласно сообщению, среди взятых под стражу есть женщины и подростки.
Налеты совершены в городах Вифлеем, Хеврон, Наблус,Кабатия и Дженин.
Во время рейдов израильские солдаты врывались в дома палестинцев, применяя против них силу и нанося вред имуществу.
С 7 октября 2023 года, когда Израиль начал атаки на сектор Газа, на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме также наблюдается рост числа задержаний, рейдов и нападений на палестинцев.