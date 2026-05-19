Израильские военные задержали не менее 40 палестинцев на Западном Берегу Рейды охватили различные районы оккупированного региона, включая Восточный Иерусалим

В ходе продолжающихся рейдов израильской армии на оккупированном Западном берегу реки Иордан задержаны не менее 40 палестинцев, включая двух женщин, детей и бывших заключенных.

Как сообщили в Обществе палестинских пленных, задержания прошли в различных районах Западного берега, включая оккупированный Восточный Иерусалим.

При обыске дома в районе Масафир-Ятта к югу от Эль-Халиля израильские военные задержали Абир ан-Наваджиа — супруга Мурада ан-Наваджиа, а также их 16-летнюю дочь Риму.

В НПО отметили, что Израиль активизировал операции по проведению «полевых допросов» в различных районах Западного берега. Особо подчеркивается, что в городе Бейт-Затра на северо-западе Рамаллы израильские военные «переобрудовали» дом задержанного Мухаммеда Мустафы Шурейха в штаб, где допросили десятки палестинцев.

В Обществе палестинских пленных обратили внимание на то, что с начала атак на Газу число случаев задержания на Западном берегу превысило 23 тыс., а практика «полевых допросов» теперь стала рутинной процедурой во время рейдов.

В ходе «полевых допросов» семьи выселяют из домов, запугивают, портят или уничтожают имущество палестинцев, следует из сообщения. Подобные практики являются продолжением израильской политики, десятилетиями нацеленной против палестинцев, заявили в Обществе палестинских пленных, добавив, что с начала израильских атак на Газу правонарушения, которым подвергаются пленные и их семьи, достигли беспрецедентного масштаба.

Израильские силовики проводят интенсивные рейды в городах и поселках Западного берега с 8 октября 2023 года, то есть с начала атак на Газу, задерживая десятки палестинцев.

Согласно официальным данным палестинских властей, с 8 октября 2023 года в результате атак израильской армии и израильтян, узурпировавших израильские земли, на Западном берегу погибли 1162 палестинца, около 12 245 получили ранения, еще 23 тыс. человек были задержаны.

