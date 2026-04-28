Израильские военные задержали не менее 35 палестинцев в Восточном Иерусалиме

Израильская армия задержала не менее 35 палестинцев в ходе рейдов в лагере беженцев Календия и населенных пунктах Эр-Рам и Кефр Акаб на севере оккупированного Восточного Иерусалима.

По сообщению палестинского информагентства WAFA, атаки на населенные пункты в Восточном Иерусалиме, расположенных на западнобережной стороне разделительной стены, не прекращаются уже более 15 часов.

Израильские военные провели в регионе масштабные обыски, причинив материальный ущерб.

В администрации губернатора Иерусалима сообщили, что на рассвете израильские военные при поддержке беспилотников провели рейды, в ходе которых насильно выселяли палестинцев из домов и превращали десятки жилых зданий в военные объекты в районе с высокой плотностью размещения войск.

В соцсетях распространились кадры из Эр-Рама, на которых видно, как израильские военные выдворяют палестинцев из домов, затем удерживают их со связанными руками и завязанными глазами, выстроив в шеренгу, после чего задерживают.

В жилых кварталах военные применяли боевые патроны и слезоточивый газ. Сообщается о многочисленных пострадавших.

Палестинские официальные лица сообщили, что в дополнение к продолжающимся рейдам израильские военные разослали уведомления о сносе десятков жилых и коммерческих помещений.