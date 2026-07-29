Израильские военные задержали не менее 15 палестинцев на Западном берегу Израильские незаконные поселенцы подожгли автомобиль палестинцев в Бейтюллахиме

Израильские военные в ходе рейдов на различные районы оккупированного Западного берега реки Иордан задержали не менее 15 палестинцев.

По информации местных источников, израильские военные провели рейды в населенных пунктах и деревнях в районе Наблус. Во время обысков в жилых домах были задержаны 11 палестинцев.

Кроме того, два палестинца были задержаны в ходе рейдов на населенные пункты Фарун и Сайда в районе Тулькарм, один — в лагере палестинских беженцев Джалазун к северу от Рамаллы.

В восточном районе Дженина израильские военные силой ворвались в жилой дом, повредили имущество во время обыска и задержали одного палестинца.

Израильские незаконные поселенцы подожгли автомобиль

Между тем израильтяне, оккупировавшие палестинские земли, подожгли автомобиль в деревне Абу-Инджим, расположенной к юго-востоку от Бейтюллахима на оккупированном Западном берегу.

Как сообщает палестинское информагентство WAFA со ссылкой на источники в службах безопасности, ночью нападавшие ворвались в деревню и полностью сожгли автомобиль, принадлежавший палестинке Нехе Наджи Хаммад.

Рейд в деревне к югу от Наблуса

Кроме того, израильская армия провела масштабный рейд в деревне Луббан аш-Шаркия к югу от Наблуса, где были проведены обыски в десятках домов.

По словам местных источников, более 50 израильских военных на военной технике блокировали все въезды в населенный пункт.

С начала израильских атак на сектор Газа в октябре 2023 года фиксируются рост случаев задержаний, рейдов и нападений на палестинцев на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме.

За этот период в результате эскалации, которую израильская армия проводит совместно с незаконными поселенцами на оккупированном Западном берегу, погибли 1182 палестинца, около 13 тысяч получили ранения, почти 24 тысячи были задержаны, а 33 тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома.