По данным палестинской стороны, с октября 2023 года на оккупированных территориях задержаны около 24 тысяч человек

Израильские военные задержали еще 22 палестинцев на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме По данным палестинской стороны, с октября 2023 года на оккупированных территориях задержаны около 24 тысяч человек

Израильские военные в ходе рейдов в различных районах оккупированных Восточного Иерусалима и Западного берега реки Иордан задержали еще 22 палестинцев.

Как сообщило Палестинское управление по делам заключенных, израильские силы провели серию рейдов в различных населенных пунктах Западного берега.

В городе Тулькарм были задержаны девять палестинцев, среди которых отец и сын.

В Наблусе после обысков в жилых домах израильские военные задержали девять человек, включая отца и двух его сыновей.

В Эль-Халиле были задержаны три палестинца, в том числе отец и сын.

Кроме того, в оккупированном Восточном Иерусалиме израильские военнослужащие провели рейд в одном из домов и задержали еще одного палестинца.

С октября 2023 года, после начала военной операции Израиля в секторе Газа, на оккупированных Западном берегу и в Восточном Иерусалиме значительно участились рейды израильской армии и нападения со стороны израильских поселенцев.

По официальным палестинским данным, за этот период на Западном берегу погибли 1179 палестинцев, более 13 тысяч получили ранения. Кроме того, в результате действий израильских сил были задержаны около 24 тысяч человек, а еще 33 тысячи были вынуждены покинуть свои дома.