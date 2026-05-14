Израильские военные задержали двоих мирных жителей на юге Сирии Армия Израиля провела рейд в провинции Кунейтра

Израильские военные задержали двоих мирных жителей в ходе рейда в провинции Кунейтра на юге Сирии.

Об этом сообщает сирийское официальное информагентство SANA.

Согласно сообщению, налету подверглись деревни Сайда аль-Джолан и Кодена.

Израильские солдаты врывались в дома местных жителей и проводили там обыски.

За период после свержения режима Башара Асада израильские силы создали 9 военных баз в провинции Кунейтра, оккупировав около 12 000 дунамов земли и задержав более 40 человек.

Официальный Дамаск неоднократно обвинял Израиль в нарушении «Соглашения о разъединении сил» 1974 года из-за военных рейдов, наземных вторжений и ударов по гражданской инфраструктуре в провинциях Кунейтра и Дараа.

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что армия Израиля с момента падения режима 8 декабря 2024 года по 8 июля 2025 года нанесла более 1000 авиаударов и провела более 400 сухопутных атак на сирийской территории.