Израильские военные вошли в деревню Джемле, после чего заняли позиции на улицах населенного пункта и в районах, где расположены жилые дома мирных жителей

Израильские военные вошли в деревню на юге сирийской провинции Дераа Израильские военные вошли в деревню Джемле, после чего заняли позиции на улицах населенного пункта и в районах, где расположены жилые дома мирных жителей

Израильские военные вошли в деревню Джемле в сельской местности южной сирийской провинции Дераа и разместились в районах гражданской застройки.

Как сообщает государственный сирийский телеканал Al-Ikhbariya, израильские военные вошли в деревню Джемле, после чего заняли позиции на улицах населенного пункта и в районах, где расположены жилые дома мирных жителей.

Других дополнительных подробностей не приводится.

Данный инцидент произошел спустя два дня после того, как израильская армия установила укрепленное бетонными блоками металлическое заграждение на сельскохозяйственных угодьях в провинции Эль-Кунейтра, примерно в 300 метрах от линии разграничения с оккупированными Голанскими высотами.

Сообщается, что в последнее время Израиль усилил нарушения на территории Сирии, в их числе рейды и обыски в жилых домах, создание контрольно-пропускных пунктов, а также задержания мирных жителей, в том числе пастухов и детей.

После свержения режима Баас 8 декабря 2024 года Израиль заявил, что Соглашение о разъединении сил 1974 года утратило силу, а также объявил о взятии под контроль буферной зоны на сирийской стороне.

Несмотря на то, что новые власти Сирии не выступали с угрозами в адрес Израиля, израильские авиаудары по сирийской территории продолжаются.

Сообщается, что такие удары приводят к гибели мирных жителей, а их мишенями становятся военные объекты, техника и склады с вооружением.