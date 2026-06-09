О судьбе задержанных рыбаков пока нет никакой информации

Израильские ВМС задержали 9 палестинских рыбаков у берегов Газы О судьбе задержанных рыбаков пока нет никакой информации

ВМС Израиля в ходе атак на рыболовецкие суда у берегов сектора Газа задержали 9 палестинских рыбаков.

Председатель «Союза рыбацких комитетов» Закария Бекир в заявлении агентству «Анадолу» сообщил, что израильские военные корабли утром открыли интенсивный огонь и обстреляли рыболовецкие лодки в районе Шейх Аджлин на юге города Газа и у побережья города Дейр-эль-Балах.

Бекир отметил, что подразделения ВМС Израиля задержали 9 рыбаков и увезли их в неизвестном направлении, добавив, что об их судьбе пока нет никакой информации.

Он также заявил, что Израиль продолжает практики, нарушающие соглашение о прекращении огня, вступившее в силу 10 октября 2025 года, и регулярно атакует рыболовецкие суда вдоль побережья Газы.

По его словам, рыбаки в Газе после того, как большая часть их лодок была выведена из строя в результате атак Израиля, вынуждены зарабатывать на жизнь с помощью небольших и примитивных лодок, при этом постоянно сталкиваясь с нападениями и ограничениями в море.

Сообщается, что во время израильских атак на сектор Газа многие рыбаки были убиты или ранены, некоторые- задержаны, а их лодки - потоплены.

Израиль при поддержке США начал двухлетний геноцид против Газы 8 октября 2023 года. В результате атак погибло около 73 тысяч палестинцев, большинство из которых - женщины и дети, и более 173 тысяч получили ранения. Около 90% инфраструктуры региона было разрушено.

Несмотря на соглашение о прекращении огня, Израиль продолжает ежедневные бомбардировки. В результате этих атак погибло еще 970 палестинцев, 3 063 человека получили ранения, большинство из них - женщины и дети.