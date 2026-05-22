Израильские ВВС нанесли удар по медцентру на юге Ливана, 4 погибших

Израильская армия продолжает атаки на Ливан вопреки соглашению о прекращении огня

В результате авиаудара Израиля по медицинскому центру в муниципалитете Ханавийе на юге Ливана погибли 4 человека.

Как сообщило NNA, израильские военные самолеты нанесли удар по медицинскому центру, принадлежащему «Исламскому комитету здравоохранения» (Хайят аль-сиххи аль-ислами).

В результате атаки также ранены двое сотрудников медицинской службы.

Согласно последним данным, опубликованным Министерством здравоохранения Ливана, в результате ударов Израиля, наносимых со 2 марта, погибли 3089 человек.