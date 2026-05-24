Израильские БПЛА нанесли удары по югу Ливана, погибли 3 человека

Израильская армия нанесла удары с помощью беспилотников по провинции Набатия на юге Ливана, в результате чего погибли 3 человека.

Израиль продолжает атаки на Ливан, несмотря на перемирие, которое вступило в силу 17 апреля и было продлено на 45 дней по состоянию на 17 мая.

По данным официального ливанского агентства NNA, израильские БПЛА утром нанесли серию ударов по городу Набатия и окрестным населенным пунктам.

В результате атаки дрона на автомобиль, принадлежащий муниципалитету Набатии, на автотрассе Набатия-Зефта погиб сотрудник муниципалитета Мухаммед аль-Джавад Фади Битар. Другой израильский беспилотник ночью атаковал группу молодых людей, которые осматривали место предыдущего удара у южного въезда в город Двейр. В результате погиб сириец, еще три человека получили ранения.

Еще один человек погиб в результате удара БПЛА по мотоциклу в районе больницы имени шейха Рагиба Харба в городе Тул.

Израильские беспилотники также атаковали торговый центр в городе Набатия. Кроме того, израильские боевые самолеты нанесли авиаудары по населенным пунктам Джебшит, Юхмур Шакиф, Какайят Джиср и Восточный Завтар.

Атаки Израиля на Ливан и режим прекращения огня

Израильская армия 2 марта начала массированные авиаудары по Ливану и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны.

По данным правительства Ливана, число внутренне перемещенных лиц в стране за это время превысило 1 миллион человек.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля объявил, что 10-дневное временное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, продлено еще на три недели. По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем при посредничестве США 14–15 мая было принято решение продлить перемирие на 45 дней с 17 мая и провести четвертый раунд переговоров в начале июня.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что с 2 марта в результате израильских атак в стране погибли 3123 человека.

Израильская армия продолжает атаки и разрушения домов на юге Ливана, несмотря на перемирие, а «Хезболла» наносит удары по израильским войскам, обвиняя в нарушении режима прекращения огня.