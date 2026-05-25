Целями атак стали мотоцикл и два автомобиля в провинции Набатия

Израильские беспилотники нанесли удары по югу Ливана, погибли три человека Целями атак стали мотоцикл и два автомобиля в провинции Набатия

В результате ударов израильских беспилотников по югу Ливана погибли три человека.

Как сообщает ливанское государственное агентство NNA, израильские беспилотники с утра совершили три отдельных удара по трассе Кефер-Румман — Джармак и дороге Джармак — Хардали в провинции Набатия.

Целями атак стали мотоцикл и два автомобиля. В результате ударов погибли три человека.

- Израильские удары по Ливану и режим прекращения огня

2 марта израильская армия начала массированные авиаудары по Ливану и заняла ряд населенных пунктов на юге страны.

Власти Ливана тогда заявили, что число вынужденных переселенцев в стране превысило один миллион человек.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля сообщил, что временное 10-дневное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, было продлено еще на три недели.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, прошедших 14–15 мая при посредничестве США, стороны договорились продлить режим прекращения огня еще на 45 дней с 17 мая, а также провести четвертый раунд переговоров в начале июня.

Министерство здравоохранения Ливана вчера сообщило, что со 2 марта в результате израильских атак в стране погибли 3 151 человек.

Несмотря на перемирие, израильская армия продолжает удары и разрушение домов на юге Ливана, в то время как «Хезболлах» атакует израильские подразделения, обвиняя Израиль в нарушении режима прекращения огня.