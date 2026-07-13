Число жертв израильских атак на эксклав с октября 2023 года возросло до 73 231

Израильские атаки на сектор Газа унесли жизни 8 человек за последние сутки Число жертв израильских атак на эксклав с октября 2023 года возросло до 73 231

За последние 24 часа в результате ударов израильской армии по сектору Газа, наносимых вопреки режиму прекращения огня, погибли 8 палестинцев, еще 32 получили ранения.

Как сообщили в Минздраве в секторе Газа, за минувшие сутки в больницы эксклава были доставлены тела 8 погибших и 32 раненых в результате израильских атак.

Отмечается, что с момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате израильских ударов в Газе погибли 1108 человек, 3578 получили ранения, а из-под завалов были извлечены тела еще 800 погибших.

Число жертв атак израильской армии на сектор Газа с 7 октября 2023 года достигло 73 231, число раненых — 173 686.

В заявлении также подчеркивается, что под завалами все еще находятся множество тел, к которым из-за израильских обстрелов не могут добраться бригады скорой помощи и гражданской обороны.

