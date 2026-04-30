Израильские атаки на Газу в апреле унесли жизни 111 палестинцев

Армия Израиля в этом месяце нарушила режим прекращения огня 377 раз

Израильская армия в апреле нарушила режим прекращения огня в секторе Газа 377 раз. В результате обстрелов погиб 111 палестинец, еще 376 получили ранения. Такие данные в четверг, 30 апреля привела пресс-служба правительства в секторе Газа.

В правительстве подчеркнули, что Израиль не соблюдает соглашение, а также ограничивает ввоз гуманитарной помощи в палестинский эксклав. Согласно сообщению, Израиль разрешил ввоз лишь около 25% гуманитарной помощи, которая должна была поступить в Газу в соответствии с договоренностями.



Подчеркивается, что Израиль лишает гражданское население Газы жизненно важных благ. Из 18 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью, предусмотренных к ввозу, лишь 4 503 смогли попасть в регион.

Что касается поставок топлива, имеющего первостепенное значение, в особенности для системы здравоохранения, то из 1 500 топливных цистерн, которые должны были поступить в Газу, разрешение на въезд получили всего 187. Количество топлива, достигшего Газы, составляет 12% от необходимого. «Эта ситуация еще больше усугубила гуманитарный кризис и напрямую повлияла на жизненно важные сферы, прежде всего на здравоохранение, водоснабжение и энергетику», - отметили в правительстве в Газе.

Израиль продолжает ограничивать свободу передвижения

Согласно заявлению, из-за израильской блокады Газы лишь 1 567 из 6 тыс. человек (больных, студентов и нуждающихся в помощи) получили разрешение на въезд или выезд.

Также отмечается явный провал в выполнении условий перемирия в Газе. Израильская политика затягиваний и несоблюдения договоренностей усугубляет гуманитарную катастрофу в регионе, следует из текста.

Необходимо добиться соблюдения Израилем соглашения о прекращении огня

В правительстве Газы самым решительным образом осудили атаки Израиля, политику голода и бесчеловечные действия, указав на то, что Израиль несет ответственность за разрушительные последствия этих действий для гражданского населения.

Обращаясь к гарантам и посредникам соглашения о прекращении огня, а также к международному сообществу, в правительстве в Газе призвали добиться полного соблюдения Израилем условий договоренностей.

В заявлении содержится призыв не ограничивать ввоз гуманитарной помощи и топлива и обеспечить беспрепятственную доставку в Газу объемов, предусмотренных соглашением.

Кроме того, в заявлении содержится требование регулярно открывать и упрощать порядок въезда и выезда из Газы. Также звучит призыв к «неотложным международным действиям» для защиты гражданского населения и указано на необходимость положить конец ухудшающейся гуманитарной ситуации в палестинском эксклаве.

С начала атак израильской армии на сектор Газа в октябре 2023 года погибли 72 601 человек. С момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате атак Израиля погибли 824 палестинца.

